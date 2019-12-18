Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
18 ДЕК, 20:45 МСК
USD (ЦБ)    62,5831
EUR (ЦБ)    69,6925

18 ДЕК, 20:45 МСК
USD (ЦБ)    62,5831
EUR (ЦБ)    69,6925
Новогодняя эстафета. Символ новогодняя столица России Рязань 2019-2020

Диетолог рассказала, кому стоит воздержаться от употребления сливочного масла

18.12.2019 19:46
Комментарии
Диетолог рассказала, кому стоит воздержаться от употребления сливочного масла

Елена Соломатина рассказала, что от употребления сливочного масла следует отказаться людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и имеют повышенный уровень холестерина

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому следует отказаться от употребления сливочного масла. По ее словам, этот продукт содержит много холестерина, а значит его нельзя есть людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. От употребления сливочного масла необходимо отказаться тем, у кого повышен уровень холестерина, имеются проблемы с лишним весом, обнаружены камни в желчном пузыре, а также пациентам, страдающим атеросклерозом и при остром панкреатите.

Соломатина добавила, сливочное масло - полезный продукт, ведь оно богато витаминами A и D, полезно для иммунитета, кожи, ногтей, волос и нервной системы, однако его нужно употреблять в меру. Диетолог пояснила, допустимая суточная норма этого продукта для взрослого человека составляет 20-30 граммов в день, для ребенка - до 10 грамм в день, а вот пожилым людям лучше воздержаться от употребления сливочного масла, пишет "Вечерняя Москва".

Комментировать (без регистрации)
Диетолог Елена Соломатина рассказала, как бороться с жиром на животе
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

В каких городах России в 2020 году больше всего вырастет зарплата?

В каких городах России в 2020 году больше всего вырастет зарплата?
Исследования

«Редкая уступка» США? Вашингтон «слишком поздно» ввел санкции против «Северного потока-2»

«Редкая уступка» США? Вашингтон «слишком поздно» ввел санкции против «Северного потока-2»
Политика

Россия заплатит Белоруссии 1,5 млрд долларов за нефтяной маневр. Лукашенко победил?

Россия заплатит Белоруссии 1,5 млрд долларов за нефтяной маневр. Лукашенко победил?
Экономика 5

«Кого относить к малоимущим?» Почему власти не хотят освободить от налогов самых бедных

«Кого относить к малоимущим?» Почему власти не хотят освободить от налогов самых бедных
Экономика

Бедные россияне – преступники? Чем депутат оправдала отказ от прогрессивной шкалы налогообложения

Бедные россияне – преступники? Чем депутат оправдала отказ от прогрессивной шкалы налогообложения
Политика 3

Мобильная связь подорожает на 20% в 2020 году. Все из-за «пакета Яровой» и «суверенного интернета»?

Мобильная связь подорожает на 20% в 2020 году. Все из-за «пакета Яровой» и «суверенного интернета»?
Экономика 3

Узнай, страна

В Пензе расширили производство промышленных моечных машин

В Пензе расширили производство промышленных моечных машин

Во Владимире изготовили уникальный МРТ-томограф нового поколения для доступного пользования

Во Владимире изготовили уникальный МРТ-томограф нового поколения для доступного пользования

В Тюмени открыли производственный комплекс для обеспечения нефтеобъектов комплектующими за ₽3 млрд

В Тюмени открыли производственный комплекс для обеспечения нефтеобъектов комплектующими за ₽3 млрд

В Москве корпорация МСП провела презентацию «Зеркального реестра проверок» для предпринимателей

В Москве корпорация МСП провела презентацию «Зеркального реестра проверок» для предпринимателей

Новости дня

20:41 Ученые разработали вирусную нановакцину для иммунотерапии рака Ученые разработали вирусную нановакцину для иммунотерапии рака
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
20:11 В Госдуме прокомментировали позицию Германии в ситуации с "Северным потоком - 2" В Госдуме прокомментировали позицию Германии в ситуации с "Северным потоком - 2"
20:08 Наличие собаки в детском возрасте может снизить риск развития шизофрении Наличие собаки в детском возрасте может снизить риск развития шизофрении
19:09 В ФСБ прокомментировали задержание японских рыболовецких судов В ФСБ прокомментировали задержание японских рыболовецких судов
18:47 Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv из-за сериала "Супергерл" Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv из-за сериала "Супергерл"
18:15 Строительство железнодорожной части Крымского моста полностью завершено Строительство железнодорожной части Крымского моста полностью завершено
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
17:55 Президент Украины продлил действие закона об особом статусе Донбасса Президент Украины продлил действие закона об особом статусе Донбасса

Узнай, страна!

11:59 В Пензе расширили производство промышленных моечных машин В Пензе расширили производство промышленных моечных машин
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
11:04 В Москве корпорация МСП провела презентацию «Зеркального реестра проверок» для предпринимателей В Москве корпорация МСП провела презентацию «Зеркального реестра проверок» для предпринимателей
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
27 НОЯ, 10:30 В Астраханской области приобрели новые автомобили скорой помощи для медучреждений региона В Астраханской области приобрели новые автомобили скорой помощи для медучреждений региона
21 НОЯ, 10:17 В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter