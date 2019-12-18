Диетолог рассказала, кому стоит воздержаться от употребления сливочного масла

Елена Соломатина рассказала, что от употребления сливочного масла следует отказаться людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и имеют повышенный уровень холестерина

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому следует отказаться от употребления сливочного масла. По ее словам, этот продукт содержит много холестерина, а значит его нельзя есть людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. От употребления сливочного масла необходимо отказаться тем, у кого повышен уровень холестерина, имеются проблемы с лишним весом, обнаружены камни в желчном пузыре, а также пациентам, страдающим атеросклерозом и при остром панкреатите.

Соломатина добавила, сливочное масло - полезный продукт, ведь оно богато витаминами A и D, полезно для иммунитета, кожи, ногтей, волос и нервной системы, однако его нужно употреблять в меру. Диетолог пояснила, допустимая суточная норма этого продукта для взрослого человека составляет 20-30 граммов в день, для ребенка - до 10 грамм в день, а вот пожилым людям лучше воздержаться от употребления сливочного масла, пишет "Вечерняя Москва".