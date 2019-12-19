В Берлине стартовали переговоры о транзите газа

В столице Германии начались трехсторонние консультации Россия-Украина-Еврокомиссия по газу

19 декабря в Берлине стартовал очередной раунд трехсторонних переговоров (Россия, Украина и Еврокомиссия) о транзите российского голубого топлива через украинскую территорию с участием представителей Германии. Об этом сообщает агентство RT со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Отмечается, что консультации по газу начались с двусторонних переговоров представителей украинской и европейской делегаций.

Также в министерстве рассказали, что на встрече планируется обсудить основные пункты будущего транзитного контракта: срок, объемы и тарифы.