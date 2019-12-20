В России хотят провести перепись всех сим-карт

Борис Чернышов не уточнил, как именно будет проводиться инвентаризация сим-карт и как можно усилить борьбу с серым рынком

Депутат Государственной думы от партии ЛДПР Борис Чернышов предложил главе Роскомнадзора Александру Жарову провести перепись всех сим-карт в России. Также депутат высказал идею о запуске федеральной платформы-агрегатор для верификации сведений о количестве сим-карт у отдельного россиянина или компании. Предполагается, что сотовые операторы частично оплатят создание этой платформы, однако они не готовы к подобного рода тратам.

По словам Чернышова, такая инициатива связана с тем, что сейчас в стране активно развивается рынок серых сим-карт, несмотря на предпринимаемые меры по борьбе с ними. В связи с этим любой законопослушный гражданин России может стать фигурантом уголовного дела в случае, если злоумышленники будут использовать его личные данные в криминальной среде.

Подчеркивается, что депутат не уточнил, как именно будет проводиться инвентаризация сим-карт и как можно усилить борьбу с серым рынком, пишет РБК.