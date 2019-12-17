В РУСАДА поведали о первых результатах повторной проверки допинг-проб

Маргарита Пахноцкая рассказала, что процесс перепроверки данных еще продолжается

Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало РУСАДА порядка 15 дел после повторной проверки допинг-проб московской лаборатории. Она добавила, что процесс перепроверки данных еще продолжается, а соответствующие дела направляются в международные спортивные федерации, а часть материалов - в российское агентство. Также Пахноцкая отметила, что ей неизвестно, связаны ли полученные дела с именами 145 спортсменов, чьи данные были изменены, так как у них нет этого списка, а WADA его не публикует.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил Российскую Федерацию от участия в Олимпиадах и мировых состязаниях сроком на четыре года из-за проблем с допингом, пишет РИА Новости.