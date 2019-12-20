У сотрудников ГИБДД будет право проверять водителей на алкоголь

Сообщается, что в МВД уже приготовили проект соответствующих изменений в правила освидетельствования.

Скорее всего, у ГИБДД будет право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики, пишут «Известия». Тест также будет предлагаться тем водителям, кто не демонстрирует внешние признаки опьянения. Как сообщает издание, в МВД уже приготовили проект соответствующих изменений в правила освидетельствования. Благодаря инициативе, можно будет проводить предварительные проверки, используя бесконтактный детектор алкоголя или бумажный тест для экспресс-анализа слюны. Подчеркивается, что это будет не только само освидетельствование, но и предварительная проверка водителей.