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В Госдуме предлагают создать реестр пивоваров

20.12.2019 10:46
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В Госдуме предлагают создать реестр пивоваров

Меры, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, позволят бороться против нелегального рынка.

Депутат ГД Ильдар Гильмутдинов выступил с предложением – сделать ряд поправок в закон о регулировании алкогольного рынка, которые будут ужесточать требования к контролю за производством и оборотом пива, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ. Благодаря поправкам можно будет регулировать розничную торговлю пивом и общепит. Как пишет издание, Минфин уже одобрил эту поправку, но с условием некоторых доработок.

Также, согласно законопроекту, предполагается создать реестр пивоваров. Все эти меры, как говорится в пояснительной записке, позволят бороться против нелегального рынка.

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