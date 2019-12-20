Леонид Слуцкий стал главным тренером ФК «Рубин»

Контракт с клубом подписан на пять лет, однако о сумме гонорара не сообщается.

Казанский «Рубин» возглавил Леонид Слуцкий – известный российский 48-летний специалист, который последние несколько лет работал в Англии и Нидерландах. Последним был клуб «Весса», который Слуцкий покинул после неудачных игр, по итогам которых команда скатилась со второго на пятое место чемпионата Нидерландов.

Контракт подписан на пять лет. О сумме гонорара не сообщается. Но впереди – подготовка футболистов к весенней части сезона. У нового наставника с большим опытом работы будет новый штаб, в состав которого, как сообщается на официальном сайте клуба, войдут тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и тренер по физподготовке Хавьер Нойя Сальсес.