Ангела Меркель «объявила войну» Трампу в ответ на санкции против «Северного потока — 2»

Меркель не будет терпеть того, «чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который она поддерживает».

Канцлер Германии Ангела Меркель в жесткой форме ответила на санкции, которые Вашингтон ввел против «Северного потока — 2». Как передает РИА Новости, статья с соответствующим содержанием вышла в Bild. Издание отмечает, что, реагируя на такое решение США, канцлер ответила «ясными словами». В публикации также речь идет о том, что Меркель якобы «объявила войну» президенту США Дональду Трампу, поскольку она на будет терпеть того, «чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который она поддерживает».