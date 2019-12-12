В разговоре с Лавровым Трамп заявил о желании увеличить товарооборот с Россией

Не исключено, что в ближайшее время будет заявлено о запуске двустороннего Делового консультативного совета.

Во время переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавровым глава Штатов Дональд Трамп заявил о желании нарастить товарооборот с Россией в несколько раз. Однако, как пишет «Коммерсант», каким образом это осуществить в санкционных антироссийских условиях, американский лидер не уточнил. Вместе с этим, издание отмечает, что за последние несколько лет экономические связи между двумя странами на само деле налаживаются. Поэтому не исключено, что в ближайшее время будет заявлено о запуске двустороннего Делового консультативного совета, целью которого станет придание импульса бизнес-диалогу между Россией и США.