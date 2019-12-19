Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
19 ДЕК, 23:19 МСК
USD (ЦБ)    62,5283
EUR (ЦБ)    69,5877

19 ДЕК, 23:19 МСК
USD (ЦБ)    62,5283
EUR (ЦБ)    69,5877
Новогодняя эстафета. Символ новогодняя столица России Рязань 2019-2020

В России отсутствует "экономика для людей"

19.12.2019 22:43
Комментарии
В России отсутствует "экономика для людей"

Заместитель главы Счетной платы России Галина Изотова рассказала о проблемах с национальными проектами.

  • Выступая на конференции в Российском экономическом университете им. Г.В.Плеханова, Галина Изотова назвала главную проблему с реализацией в России национальных проектов. По ее словам, это то, что власти не могут выстроить эффективную систему управления нацпроектами.
  • Среди других проблем замглавы Счетной палаты назвала слишком раздутую систему управления; недостаточный уровень взаимодействия между федеральными и региональными органами исполнительной власти; отсутствие информации о рисках в тех отчетах, которые предоставляются о реализации нацпроектов; низкие темпы освоения средств, а также отсутствие единой и всеобъемлющей системы мониторинга и контроля исполнения национальных проектов.
  • Еще одной, немаловажной проблемой реализации нацпроектов Изотова назвала построение "экономики показателей" вместо "экономики для людей". По ее мнению, утверждено слишком большое количество показателей по реализации нацпроектов, а они, зачастую, слишком мало согласуются с жизнью простых граждан страны, пишет РБК.
Комментировать (без регистрации)
Владимиру Путину задали вопрос о дочерях
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Россия-Азербайджан: еще один год гуманитарного диалога

Россия-Азербайджан: еще один год гуманитарного диалога
Общество

Путин намекнул на уход после 2024 года. Что президент рассказал на пресс-конференции

Путин намекнул на уход после 2024 года. Что президент рассказал на пресс-конференции
Политика

1 млрд долларов украли из бюджета. Почему Россию призвали изымать у коррупционеров больше имущества

1 млрд долларов украли из бюджета. Почему Россию призвали изымать у коррупционеров больше имущества
Экономика

Трампу объявили импичмент. Что ждет президента США дальше?

Трампу объявили импичмент. Что ждет президента США дальше?
Политика

Как попасть в гости к Снегурочке? Кострома готова принять новогодних путешественников

Как попасть в гости к Снегурочке? Кострома готова принять новогодних путешественников
Культура

В каких городах России в 2020 году больше всего вырастет зарплата?

В каких городах России в 2020 году больше всего вырастет зарплата?
Исследования

Узнай, страна

В Приамурье завершили строительство первой автодороги к международному мосту через реку Амур

В Приамурье завершили строительство первой автодороги к международному мосту через реку Амур

В Калужской области запустили новую линию глубокой переработки продукции на крупнейшей птицефабрике

В Калужской области запустили новую линию глубокой переработки продукции на крупнейшей птицефабрике

В Иркутской области завершили создание Пеледуйского энергокольца за 28,6 млрд рублей

В Иркутской области завершили создание Пеледуйского энергокольца за 28,6 млрд рублей

В Нижегородской области заложили морской паром для связи Камчатки, Курил и Командорских островов

В Нижегородской области заложили морской паром для связи Камчатки, Курил и Командорских островов

Новости дня

23:18 Ученые обнаружили самый древний ископаемый лес возрастом 385 млн лет Ученые обнаружили самый древний ископаемый лес возрастом 385 млн лет
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
22:19 Владимиру Путину задали вопрос о дочерях Владимиру Путину задали вопрос о дочерях
21:32 ФСБ ликвидировала человека, устроившего стрельбу на Лубянке ФСБ ликвидировала человека, устроившего стрельбу на Лубянке
20:59 Подкисленные океаны могут разъедать чешую акул Подкисленные океаны могут разъедать чешую акул
20:38 Люди, родившиеся в апреле, чаще умирают от болезней сердца Люди, родившиеся в апреле, чаще умирают от болезней сердца
19:58 Сверхурочная работа повышает риск сердечных приступов и инсультов Сверхурочная работа повышает риск сердечных приступов и инсультов
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
19:43 В Совфеде прокомментировали продление санкций ЕС против России В Совфеде прокомментировали продление санкций ЕС против России

Узнай, страна!

12:04 В Приамурье завершили строительство первой автодороги к международному мосту через реку Амур В Приамурье завершили строительство первой автодороги к международному мосту через реку Амур
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
18 ДЕК, 11:04 В Москве корпорация МСП провела презентацию «Зеркального реестра проверок» для предпринимателей В Москве корпорация МСП провела презентацию «Зеркального реестра проверок» для предпринимателей
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
27 НОЯ, 10:30 В Астраханской области приобрели новые автомобили скорой помощи для медучреждений региона В Астраханской области приобрели новые автомобили скорой помощи для медучреждений региона
21 НОЯ, 10:17 В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter