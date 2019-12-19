В России отсутствует "экономика для людей"
19.12.2019 22:43
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Заместитель главы Счетной платы России Галина Изотова рассказала о проблемах с национальными проектами.
- Выступая на конференции в Российском экономическом университете им. Г.В.Плеханова, Галина Изотова назвала главную проблему с реализацией в России национальных проектов. По ее словам, это то, что власти не могут выстроить эффективную систему управления нацпроектами.
- Среди других проблем замглавы Счетной палаты назвала слишком раздутую систему управления; недостаточный уровень взаимодействия между федеральными и региональными органами исполнительной власти; отсутствие информации о рисках в тех отчетах, которые предоставляются о реализации нацпроектов; низкие темпы освоения средств, а также отсутствие единой и всеобъемлющей системы мониторинга и контроля исполнения национальных проектов.
- Еще одной, немаловажной проблемой реализации нацпроектов Изотова назвала построение "экономики показателей" вместо "экономики для людей". По ее мнению, утверждено слишком большое количество показателей по реализации нацпроектов, а они, зачастую, слишком мало согласуются с жизнью простых граждан страны, пишет РБК.
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