В России отсутствует "экономика для людей"

Заместитель главы Счетной платы России Галина Изотова рассказала о проблемах с национальными проектами.

Ваш комментарий успешно отправлен на модерацию и вскоре будет опубликован в случае отсутствия нарушений правил комментирования.

Благодарим за Ваше мнение.