Владимиру Путину задали вопрос о дочерях
19.12.2019 22:19
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Президент России Владимир Путин не стал отвечать на вопрос представителя ВВС о своих дочерях.
- Во время ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, представитель русской службы Би-би-си (BBC) задала главе государства вопрос по поводу его дочерей, которых якобы зовут Катерина Тихонова и Мария Воронцова и которые работают в "Иннопрактике" и "Номеко".
- Президент посоветовал репортеру еще "поковыряться" в данном вопросе и выяснить больше подробностей как про самих женщин, так и про те компании, в которых они работают. При этом подтверждать свои родственные связи с Катериной Тихоновой и Марией Воронцовой Владимир Путин не стал, оставив вопрос без ответа, пишет ТАСС.
"Вы обозначили только факт, а этого недостаточно. Вы тогда поковыряйтесь там, и вы поймете, какой у них на самом деле бизнес, и есть ли он как таковой. И кому там что принадлежит", — сказал Путин.
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даже если эта женщина дочь Путина, в чём проблемы? умная, работающая , скромная , в отличии от Собчак.