ФСБ ликвидировала человека, устроившего стрельбу на Лубянке
19.12.2019 21:32
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На улице Большая Лубянка в столице произошла стрельба.
- В центре Москвы в районе дома №12 по улице Большая Лубянка произошла стрельба. К этому часу известно, что стрельбу открыл один человек, а в результате инцидента пострадали пять сотрудников ФСБ: один из них погиб, еще двое получили серьезные ранения и находятся в медицинском учреждении.
- Согласно данным ФСБ, информация, распространенная некоторыми СМИ о троих нападавших, не соответствует действительности. Преступник действовал в одиночку. Также спецслужбы опровергают слухи о том, что злоумышленнику удалось пробиться в задние ФСБ.
- Человек открывший стрельбу ликвидирован сотрудниками ФСБ. В настоящее время специалисты спецслужб проводят процедуру установления личности злоумышленника. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника органов правопорядка, пишет ТАСС.
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