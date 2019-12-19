В Совфеде прокомментировали продление санкций ЕС против России

Владимир Джабаров считает, что введение и продление санкций против России прекратится тогда, "когда США отпустят своих европейских коллег из ЕС в свободное плавание"

Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что продление санкций Евросоюза против России - "рутинная процедура". Также он призвал спокойно относиться к подобного рода решениям. Джабаров пояснил, что в будущем санкционное давление на РФ должно прекратиться, однако это произойдет "не так быстро, как хотелось бы". По мнению сенатора, введение и продление ограничительных в отношении России прекратится тогда, "когда Соединенные Штаты Америки отпустят своих европейских коллег из ЕС в свободное плавание", пишет RT.

Напомним, что в четверг, 19 декабря, Евросоюз официально продлил антироссийские санкции до 31 июля 2020 года. Поводом для продления подобных мер выступил тот факт, что минские договоренности были выполнены частично.