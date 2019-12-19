Подкисленные океаны могут разъедать чешую акул

Длительное воздействие морской воды с высоким содержанием углекислого газа (подкисленной) может вызвать коррозию зубчатых чешуек (зубчиков), покрывающих кожу акул.

По мере увеличения концентрации CO 2 в океане в результате деятельности человека океаны становятся более кислыми, что может иметь последствия для морской фауны. Хотя воздействие подкисленной воды было изучено на нескольких видах, это первый наблюдаемый случай коррозии зубчатых чешуек (зубчиков), покрывающих кожу акул, в результате длительного воздействия.

Лутц Ауэрсвальд и его коллеги исследовали последствия воздействия подкисленной морской воды на чушую акулы. Авторы обнаружили, что у трех акул, которые содержались в подкисленной морской воде в течение девяти недель, в среднем было повреждено 25% зубчиков, по сравнению с 9,2% зубчиков в контрольной группе из трех акул, которые содержались в некислой воде. Они предполагают, что такая коррозия может ухудшить защиту кожи акул и способность акул плавать в открытой воде, поскольку поверхность зубца влияет на скорость их плавания. Они также предполагают, что подобная коррозия может происходить в зубах акул (которые имеют такую ​​же структуру и состав, что и зубцы), что может отрицательно влиять на их кормление.

Однако авторы также обнаружили, что, хотя воздействие было связано с повышением концентрации углекислого газа в крови, взятой у 36 акул, содержащихся в подкисленной морской воде в течение разных периодов времени, концентрации карбоната также увеличились. Это препятствовало тому, чтобы кровь стала более кислой, предполагая, что эти акулы, как надеются ученые, могут приспособиться к высоким уровням CO 2 в течение периодов воздействия, пишет EurekAlert.