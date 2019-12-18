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Наличие собаки в детском возрасте может снизить риск развития шизофрении

18.12.2019 20:08
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Наличие собаки в детском возрасте может снизить риск развития шизофрении

Ученые из Университета Джона Хопкинса доказали, что воздействие собаки на детей снижает риск развития шизофрении у взрослых. А вот с кошками не все так просто.

С тех пор, как люди одомашнили собаку, верное, послушное и защитное животное обеспечивало ее владельца общением и эмоциональным благополучием. Теперь, исследование, проведенное специалистами из Университета Джона Хопкинса, показывает, что присутствие «лучшего друга человека» с раннего возраста также может принести пользу для здоровья - уменьшая вероятность развития шизофрении у взрослого.

«Серьезные психические расстройства связаны с изменениями в иммунной системе, связанными с воздействием окружающей среды на ранних этапах жизни, и, поскольку домашние животные часто являются одними из первых вещей, с которыми дети имеют тесный контакт, для нас было логично изучить возможности установления связи между ними», - говорит Роберт Йолкен, доктор медицинских наук, председатель отделения детской нейровирурологии им. Стэнли и профессор нейровирологии в педиатрии в Детском центре Джона Хопкинса, а также ведущий автор исследовательской работы.

В этом исследовании Йолкен и его коллеги исследовали взаимосвязь между воздействием домашней кошки или собаки в течение первых 12 лет жизни и последующим диагнозом шизофрении или биполярного расстройства. Что касается шизофрении, исследователи были удивлены, увидев статистически значимое снижение риска развития у человека расстройства, если он подвергается воздействию собаки в раннем возрасте. Во всем изученном возрастном диапазоне не было значимой связи между собаками и биполярным расстройством или между кошками и психическим расстройством.

Предыдущие исследования выявили, что воздействие домашних животных кошек и собак в раннем возрасте является факторами окружающей среды, которые могут изменять иммунную систему различными способами, включая аллергические реакции, контакт с зоонозными (животными) бактериями и вирусами, изменения в микробиоме дома и стресс, вызванный домашними животными, снижение воздействия на химию мозга человека.

Некоторые исследователи, отмечает Йолкен, подозревают, что эта «иммунная модуляция» может изменить риск развития психических расстройств, к которым человек генетически или иным образом предрасположен.

В своем текущем исследовании Йолкен и его коллеги изучили популяцию из 1371 мужчины и женщины в возрасте от 18 до 65 лет, которая состояла из 396 человек с шизофренией, 381 с биполярным расстройством и 594 контрольной группы. Документированная информация о каждом человеке включает возраст, пол, расу/этническую принадлежность, место рождения и высший уровень родительского образования (в качестве меры социально-экономического статуса).

Всех участников исследования спросили, были ли у них домашняя кошка или собака, или оба животных, в первые 12 лет жизни. Те, кто сообщил, что домашний кот или собака находились в их доме, когда они родились, считались подверженными этому животному с рождения. Анализы проводились для четырех возрастных диапазонов: от рождения до 3, от 4 до 5, от 6 до 8 и от 9 до 12.

Как ни странно, говорит Йолкен, полученные данные свидетельствуют о том, что люди, которые подвергаются воздействию домашних собак до 13-летия, значительно реже - до 24% - позже диагностируют шизофрению.

«Наибольший очевидный защитный эффект был обнаружен у детей, у которых была домашняя собака при рождении или которые были впервые выявлены после рождения, но до 3 лет», - говорит он.

Йолкен добавляет, что если предположить, что соотношение рисков является точным отражением относительного риска, то около 840 000 случаев шизофрении (24% из 3,5 миллионов человек с диагнозом расстройства в Соединенных Штатах) можно предотвратить путем воздействия собаки.

«Существует несколько правдоподобных объяснений этого возможного «защитного»эффекта от контакта с собаками - возможно, что-то в микробиоме собаки, которое передается людям и укрепляет иммунную систему против или подчиняет генетическую предрасположенность к шизофрении», - говорит Йолкен.

Результаты исследования показывают, что в отношении биполярного расстройства не существует никакой связи риска, как положительной, так и отрицательной, с наличием собак рядом с младенцем или маленьким ребенком.

В целом для всех исследованных возрастов раннее воздействие домашних кошек было нейтральным, поскольку исследование не могло связать кошек ни с повышенным, ни с уменьшенным риском развития шизофрении или биполярного расстройства.

«Однако мы обнаружили слегка повышенный риск развития обоих расстройств у тех, кто впервые контактировал с кошками в возрасте от 9 до 12 лет», - говорит Йолкен. «Это указывает на то, что время воздействия может иметь решающее значение для того, влияет ли оно на риск».

Одним из примеров подозрительного переносчика шизофрении у домашних животных является токсоплазмоз, состояние, при котором кошки являются основными хозяевами паразита, передаваемого человеку через экскременты животных. В течение многих лет беременным женщинам рекомендовалось не менять ящики для кошачьих туалетов, чтобы исключить риск заболевания, которое проходит через плаценту к плоду и вызывает выкидыш, мертворождение или, возможно, психические расстройства у ребенка, родившегося с инфекцией.

Тем не менее, исследователи предупреждают, что необходимы дополнительные исследования для подтверждения этих результатов, для поиска факторов, лежащих в основе любых решительно поддерживаемых связей, и для более точного определения фактического риска развития психических расстройств от воздействия на младенцев и детей в возрасте до 13 лет домашних кошек и собак, пишет EurekAlert.

«Лучшее понимание механизмов, лежащих в основе связей между воздействием на животных и психическими расстройствами, позволило бы нам разработать соответствующие стратегии профилактики и лечения», - говорит Йолкен.

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