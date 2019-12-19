Путин высказался об отмене оговорки "подряд" в отношении президентских сроков

Владимир Путин допустил невозможность находиться на посту президента больше двух раз

В ходе большой пресс-конференции российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о возможности внесения изменений в Конституцию России. По мнению президента, Конституция - это "живой инструмент" и он должен соответствовать уровню общественного развития. Глава государства подчеркнул, что кардинально менять основной закон страны нет смысла, особенно это касается первой главы Конституции. Однако он допустил отмену оговорки "подряд" в статье Конституции о президентских сроках, так как она смущает некоторых общественных деятелей и политологов России. Таким образом Путин допустил невозможность находиться на посту президента больше двух раз, пишет RT.