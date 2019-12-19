Путин высказался о предложении сделать 31 декабря выходным

Владимир Путин считает, что вопрос про 31 декабря должен решаться без спешки

Президент России Владимир Путин заявил, что считает логичным сделать 31 декабря выходным днем по всей стране, однако подобного рода инициативу нужно спокойно проанализировать, без спешки и не в канун Нового года.

"В спокойном рабочем режиме подумаем об этом", - сказал глава государства на итоговой пресс-конференции в четверг.

Путин пояснил: такой вопрос требует тщательного изучения, так как нужно понять, как это отразится на садоводах, которые могу лишиться дополнительного выходного дня в мае, пишет ТАСС.