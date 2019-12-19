Путин рассказал о росте зарплат россиян

Владимир Путин заявил, что государство продолжит работать над ростом реальных доходов россиян

В ходе 15-й большой ежегодной пресс-конференции глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в последнее время в стране наблюдалось снижение реальных доходов россиян. Также президент отметил, несмотря на такую тенденцию, за 2018 год уровень заработной платы и благосостояние населения немного выросли. По мнению Путина, этим вопросам необходимо уделить больше внимания.