Путин рассказал о росте зарплат россиян
Владимир Путин заявил, что государство продолжит работать над ростом реальных доходов россиян
В ходе 15-й большой ежегодной пресс-конференции глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в последнее время в стране наблюдалось снижение реальных доходов россиян. Также президент отметил, несмотря на такую тенденцию, за 2018 год уровень заработной платы и благосостояние населения немного выросли. По мнению Путина, этим вопросам необходимо уделить больше внимания.
"Это одна из наших проблем, которую мы, безусловно, должны решать, но решать это мы должны на основе роста производительности труда и роста ВВП", - цитирует РИА Новости президента РФ.
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