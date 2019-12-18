Росстат повысил оценку роста реальных доходов россиян

18.12.2019 21:43 Комментарии

Согласно данным декабрьского обзора Минэкономразвития «Картина деловой активности», специалисты Росстата изменили свои предыдущие оценки роста реальных доходов населения России за три квартала 2018 года, скорректировав их в сторону увеличения.

По информации Минэкономразвития, реальные доходы населения в первом квартале 2019 года упали на 2,2%, а не на 2,5%, как было заявлено ранее. Доходы россиян во втором квартале 2019 года выросли на 0,9%, в отличии от предыдущей оценки, показывающей сокращение реальных доходов на 0,1%. Рост реальных доходов в третьем квартале увеличен до 3,3% , против 3% прежней оценки.

в первом квартале 2019 года а не на 2,5%, как было заявлено ранее. Доходы россиян во втором квартале 2019 года в отличии от предыдущей оценки, показывающей сокращение реальных доходов на 0,1%. Рост реальных доходов в третьем квартале , против 3% прежней оценки. Общая уточненная оценка Росстата роста реальных доходов населения за три квартала 2019 года увеличена до 0,8% в годовом выражении, тогда как раньше она составляла 0,2%. Специалисты ведомства скорректировали показатель в сторону увеличения на 0,6 п.п., или в четыре раза.

за три квартала 2019 года в годовом выражении, тогда как раньше она составляла 0,2%. Специалисты ведомства скорректировали показатель в сторону увеличения на 0,6 п.п., или в четыре раза. Несмотря на корректировку данных Росстатом, прогноз Минэкономразвития по росту реальных доходов россиян в 2018 году остался неизменным. Годовая оценка показателя составит 0,1%, пишет РБК.