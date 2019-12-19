Большая пресс-конференция Путина завершена

Общение президента РФ с журналистами продлилось 4 часа 18 минут

15-я ежегодная итоговая пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина завершилась. Отмечается, что общение главы государства с журналистами продлилось 4 часа 18 минут.

В ходе мероприятия Путин ответил более чем на 70 вопросов, включая мусорную реформу, тарифы и авиабилеты, заработные платы медицинских работников, закон о домашнем насилии, изменение Конституции, а также вопросы об экологии, ситуации в Донбассе, минских договоренностях, импичменте президента США Дональда Трампа и о новых антироссийских санкциях США.

Подчеркивается, что в 2019 году на большую пресс-конференцию Путина было аккредитовано рекордное количество журналистов - 1895, пишет РБК.