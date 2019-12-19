Путин ответил на вопрос об украинских танках на Кубани

Президент России отметил, что танк Т-64 - тоже советская машина

Во время 15-й большой ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос киевского журналиста о том, изменилось бы отношение России к Украине, если бы украинские танки стояли на Кубани.

Глава государства не растерялся и спросил, о каких именно танках идет речь: "72-х или 34-х машинах". На это журналист сказал, что основным боевым танком Украины является Т-64, который был разработан заводом транспортного машиностроения в Харькове. Путин подытожил, что "эта машина тоже советская", пишет РИА Новости.