Путин заявил об отсутствии планов по новой пенсионной реформе

Президент России заявил, что государство не планирует проводить новую пенсионную реформу

В ходе проведения ежегодной итоговой пресс-конференции лидер Российской Федерации Владимир Путин заявил, что государство не планирует проводить новую пенсионную реформу. Также он заверил, что этот вопрос нигде не обсуждается: «ни в правительстве, ни в администрации».

«В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом, и никаких изменений там не планируется», - пояснил глава государства.

Путин отметил, что все предложения Министерства финансов в этой сфере касаются только пенсионных накоплений, включая их защиту. Глава государства добавил, что такие накопления «фактически можно считать инвестициями», пишет «Коммерсантъ».