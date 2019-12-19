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Путин заявил об отсутствии планов по новой пенсионной реформе

19.12.2019 16:04
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Путин заявил об отсутствии планов по новой пенсионной реформе

Президент России заявил, что государство не планирует проводить новую пенсионную реформу

В ходе проведения ежегодной итоговой пресс-конференции лидер Российской Федерации Владимир Путин заявил, что государство не планирует проводить новую пенсионную реформу. Также он заверил, что этот вопрос нигде не обсуждается: «ни в правительстве, ни в администрации».

«В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом, и никаких изменений там не планируется», - пояснил глава государства.

Путин отметил, что все предложения Министерства финансов в этой сфере касаются только пенсионных накоплений, включая их защиту. Глава государства добавил, что такие накопления «фактически можно считать инвестициями», пишет «Коммерсантъ».

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