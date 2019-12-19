Путин: в вопросах переработки мусора "не хватает прямого общения с гражданами"

Владимир Путин подчеркнул, что в мусорной сфере нужно избавиться от серых схем и криминала

В ходе ежегодной итоговой пресс-конференции президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в вопросе переработки мусора "не хватает прямого общения с гражданами". По его словам, необходимо вести прямой диалог с россиянами и обеспечить общественный контроль, а также добиться прозрачности в этой сфере, чтобы избавиться от криминала и серых схем. Так глава государства ответил на вопрос журналиста о проблемах мусорной реформы в Ленинградской области, пишет РИА Новости.