В Верховной раде подсчитали потенциальные потери ВВП Украины в случае остановки транзита газа

Сергей Левочкин рассказал: в случае остановки транзита газа из России через территорию Украины государство может потерять около 2% ВВП

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Сергей Левочкин подсчитал потенциальные потери экономики страны в случае прекращения транзита российского газа через украинскую территорию. Он уточнил, что в таких условиях Киев может потерять около 2% ВВП. Об этом Левочкин рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Депутат напомнил, что за пять лет Украина заработала на транзите российского голубого топлива более $14 млрд. Левочкин считает, что государство, учитывая экономическое положение страны, не может «позволить себе лишиться такого источника доходов», который ежегодно приносит около $2,5 млрд. Кроме того он отметил, что возможное непродление контракта на транзит газа - «абсолютный экономический нонсенс», пишет РБК.

Транзитный контракт России и Украины истекает 31 декабря 2019 года. Стороны проводят трехсторонние консультации с участием Еврокомиссии, однако достичь соглашения в этом вопросе пока не удалось.