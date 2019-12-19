Путин назвал решение Стокгольмского арбитража по иску Киева "политическим"

Владимир Путин рассказал, что решение Стокгольмского арбитражного суда о взыскании $3 млрд с "Газпрома" носит "политический характер"

Президент России Владимир Путин заявил, что вердикт Стокгольмского арбитражного суда по иску украинской компании "Нафтогаз" о взыскании $3 млрд с "Газпрома" носит скорее "политический", а не юридический или правовой характер.

"Это чушь какая-то", - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Глава государства пояснил: в обосновании арбитража говорится, что такое решение было принято в связи с тяжелым экономическим положением на Украине.

Также Путин добавил, что соответствующий вердикт суда есть, а значит стране придется "исходить из этого" для поиска наиболее приемлемого решения, которое удовлетворило бы все стороны, включая Киев. Президент РФ резюмировал: несмотря на строительство российских газопроводов, таких как "Северный поток - 1", "Северный поток - 2", "Турецкий поток", Москва хочет сохранить транзит газа из России через территорию Украины, пишет РИА Новости.