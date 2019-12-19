Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
19 ДЕК, 14:12 МСК
USD (ЦБ)    62,5283
EUR (ЦБ)    69,5877

19 ДЕК, 14:12 МСК
USD (ЦБ)    62,5283
EUR (ЦБ)    69,5877
Новогодняя эстафета. Символ новогодняя столица России Рязань 2019-2020

Назван человек года по версии Financial Times

19.12.2019 13:01
Комментарии
Назван человек года по версии Financial Times

Им стал гендиректор американского IT-гиганта Microsoft Corp. Сатья Наделла.

Financial Times назвала «Человека года». Как пишет Газета.ру им стал гендиректор американского IT-гиганта Microsoft Corp. Сатья Наделла. Как сообщается, практически за шесть лет, в течение которых он находится в своей должности, совокупная прибыль акционеров Microsoft к ноябрю 2019 перешла за отметку $1 трлн. Как отмечает издание, обладателем номинации Наделла стал за свои заслуги перед компанией и «особое место среди магнатов в сфере технологий». По факту, как пишут СМИ, он смог вернуть компанию на вершину в технологической сфере, «не вызвав возмущения и беспокойства».

Комментировать (без регистрации)
В Госдуме ответили на угрозы США подрядчику «Северного потока-2»
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Глубоко ошибаются». Что Путин рассказа на пресс-конференции

«Глубоко ошибаются». Что Путин рассказа на пресс-конференции
Политика

1 млрд долларов украли из бюджета. Почему Россию призвали изымать у коррупционеров больше имущества

1 млрд долларов украли из бюджета. Почему Россию призвали изымать у коррупционеров больше имущества
Экономика

Трампу объявили импичмент. Что ждет президента США дальше?

Трампу объявили импичмент. Что ждет президента США дальше?
Политика

Как попасть в гости к Снегурочке? Кострома готова принять новогодних путешественников

Как попасть в гости к Снегурочке? Кострома готова принять новогодних путешественников
Культура

В каких городах России в 2020 году больше всего вырастет зарплата?

В каких городах России в 2020 году больше всего вырастет зарплата?
Исследования

«Редкая уступка» США? Вашингтон «слишком поздно» ввел санкции против «Северного потока-2»

«Редкая уступка» США? Вашингтон «слишком поздно» ввел санкции против «Северного потока-2»
Политика

Узнай, страна

В Приамурье завершили строительство первой автодороги к международному мосту через реку Амур

В Приамурье завершили строительство первой автодороги к международному мосту через реку Амур

В Калужской области запустили новую линию глубокой переработки продукции на крупнейшей птицефабрике

В Калужской области запустили новую линию глубокой переработки продукции на крупнейшей птицефабрике

В Иркутской области завершили создание Пеледуйского энергокольца за 28,6 млрд рублей

В Иркутской области завершили создание Пеледуйского энергокольца за 28,6 млрд рублей

В Нижегородской области заложили морской паром для связи Камчатки, Курил и Командорских островов

В Нижегородской области заложили морской паром для связи Камчатки, Курил и Командорских островов

Новости дня

13:39 Путин: в вопросах переработки мусора "не хватает прямого общения с гражданами" Путин: в вопросах переработки мусора "не хватает прямого общения с гражданами"
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:59 В Госдуме ответили на угрозы США подрядчику «Северного потока-2» В Госдуме ответили на угрозы США подрядчику «Северного потока-2»
11:02 Москва второй день подряд бьет температурные рекорды Москва второй день подряд бьет температурные рекорды
09:43 Армия Хафтара движется к центру Триполи Армия Хафтара движется к центру Триполи
08:27 На пресс-конференции Путина будет действовать ограничение На пресс-конференции Путина будет действовать ограничение
07:22 В конгрессе США проголосовали за импичмент Трампу по двум статьям В конгрессе США проголосовали за импичмент Трампу по двум статьям
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
18 ДЕК, 23:56 Археологи обнаружили гробницы бронзового века, выложенные золотом Археологи обнаружили гробницы бронзового века, выложенные золотом

Узнай, страна!

12:04 В Приамурье завершили строительство первой автодороги к международному мосту через реку Амур В Приамурье завершили строительство первой автодороги к международному мосту через реку Амур
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
18 ДЕК, 11:04 В Москве корпорация МСП провела презентацию «Зеркального реестра проверок» для предпринимателей В Москве корпорация МСП провела презентацию «Зеркального реестра проверок» для предпринимателей
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
27 НОЯ, 10:30 В Астраханской области приобрели новые автомобили скорой помощи для медучреждений региона В Астраханской области приобрели новые автомобили скорой помощи для медучреждений региона
21 НОЯ, 10:17 В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter