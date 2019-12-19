Назван человек года по версии Financial Times

Им стал гендиректор американского IT-гиганта Microsoft Corp. Сатья Наделла.

Financial Times назвала «Человека года». Как пишет Газета.ру им стал гендиректор американского IT-гиганта Microsoft Corp. Сатья Наделла. Как сообщается, практически за шесть лет, в течение которых он находится в своей должности, совокупная прибыль акционеров Microsoft к ноябрю 2019 перешла за отметку $1 трлн. Как отмечает издание, обладателем номинации Наделла стал за свои заслуги перед компанией и «особое место среди магнатов в сфере технологий». По факту, как пишут СМИ, он смог вернуть компанию на вершину в технологической сфере, «не вызвав возмущения и беспокойства».