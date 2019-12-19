В Госдуме ответили на угрозы США подрядчику «Северного потока-2»

Даже если будет принято решение о санкциях, в любом случае газопровод будет достроен раньше.

Штаты поверили в собственную исключительность, и поэтому пользуются угрозами, шантажом и санкциями – такого мнения придерживается председатель комитета ГД по энергетике Павел Завальный. Таким образом, как передает RT, он прокомментировал попытку сенаторов США предъявить ультиматум одному из подрядчиков «Северного потока-2». Как отметил парламентарий, даже если будет принято решение о санкциях, в любом случае газопровод будет достроен раньше.

Вместе с этим, по словам Завального, в мире все меньше начинают бояться санкций и давления, которое оказывает Вашингтон. В частности, в Европе уже переосмысливают свою зависимость от США в области безопасности, экономики и энергетики.