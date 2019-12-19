В конгрессе США проголосовали за импичмент Трампу по двум статьям

После этого к рассмотрению дела приступит сенат, в задачи которого входит проведение судебного процесса.

Члены палаты представителей американского конгресса проголосовали за импичмент главе США Дональду Трампу. Как передает РИА Новости, речь идет о двух статьях: «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу».

Итоги голосования отличились по так называемому партийному признаку: демократы, как парламентское большинство, проголосовавшие за импичмент, и республиканцы, выступившие против.

После этого к рассмотрению дела приступит сенат, в задачи которого входит проведение судебного процесса над Трампом. Однако, как уточняется, есть еще республиканское большинство в верхней палате конгресса, которое выносить импичмент Трампу не планирует.