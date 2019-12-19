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Москва второй день подряд бьет температурные рекорды

19.12.2019 11:02
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Москва второй день подряд бьет температурные рекорды

Вчера в российской столице было + 5,6 градусов – этот показатель на 0,3 больше рекорда 1886 года.

В российской столице погода второй день подряд бьет рекорды, о чем в разговоре с РИА Новости рассказал представитель центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, что вчера в мегаполисе было + 5,6 градусов – этот показатель на 0,3 больше рекорда 1886 года.

«А сегодня в 3 часа ночи было плюс 6,5, а рекорд 1982 года для 19 декабря составлял столько же – плюс 5,6», — добавил Леус.

Также, как сообщил эксперт, сегодня Москва расположится в тыловом направлении циклона. Погода обещает быть облачной, но с прояснениями. Также по прогнозам ожидаются кратковременные осадки в виде дождя, которые временами будут переходить в мокрый снег.

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