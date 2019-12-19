На пресс-конференции Путина будет действовать ограничение

Представителей СМИ не использовать для привлечения внимания большие плакаты (более формата А3 (297×420 мм).

На пятнадцатой по счету большой пресс-конференции Владимира Путина для журналистов будет действовать небольшое ограничение. Как передает РИА Новости, в этом году в Кремле попросили представителей СМИ не использовать для привлечения внимания большие плакаты (более формата А3 (297×420 мм), поскольку они мешают фотографам и операторам. Письма с рекомендациями соответствующего содержания были отправлены всем, кто получил аккредитацию на пресс-конференцию, которых в этот раз оказалось рекордное число:1702.