Армия Хафтара движется к центру Триполи

Ранее бригадный генерал Ахмед Махджуб сообщил, что войска, идущие в наступление на Триполи, взяли город в кольцо.

Национальная армия Ливии маршала Халифы Хафтара при поддержке авиации движется в направлении района ан-Нахда, который находится неподалеку от центра ливийской столицы Триполи. Как передает РИА Новости, соответствующая информация содержится в сообщении пресс-службы ЛНА в Facebook. Здесь же говорится о том, что подразделения ВС взяли под контроль новые позиции.

До этого в разговоре с РИА Новости бригадный генерал Ахмед Махджуб сообщил, что войска, идущие в наступление на Триполи, уже взяли город в кольцевое окружение.