В Новой Зеландии обнаружен гигантский пингвин размером с человека

Ученые описали останки гигантского пингвина, которые были обнаружены не так давно в Новой Зеландии.

По данным научных сотрудников Кентерберийского музея, вымерший пингвин жил в эпоху палеоцена в период между 66 и 56 млн лет назад. Гигантский пингвин принадлежит к виду Crossvallia waiparensis. Он был практически на 40 см выше современного императорского пингвина, чей рост составляет около 123 см и весил 80 кг.

Окаменелости были обнаружены палеонтологом-любителем Leigh Love в заповеднике Ваипара Гринсанд в Северном Кентербери на Южном острове Новой Зеландии в минувшем году

Кураторы Кентерберийского музея Пол Скофилд, Ванеса де Пьетри и Джеральд Майр из Зенкенбергского музея естественной истории во Франкфурте-на-Майне (Германия), изучили останки и обнаружили, что они принадлежали ранее неизвестному виду пингвинов.

По словам Пола Скофилда, кости «пингвина-монстра» указывают на то, что его ноги играли большую роль в плавании, чем в случае с сегодняшними пингвинами.

Доктор Пол Скофилд держит ископаемое, большеберцовую кость (слева), рядом с аналогичной костью императорского пингвина. (AP Фото / Марк Бейкер)​

Гигантский пингвин – одно из самых последних доисторических животных, обнаруженных учеными в Новой Зеландии. К примеру, в Центральном Отаго были обнаружены окаменелости гигантского попугая, жившего 19 млн лет тому назад. Он получил название – Heracles inexpectatus (в переводе с латинского – неожиданный Геракл).