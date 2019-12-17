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Орешкин прокомментировал предложение об отмене НДФЛ для малоимущих граждан

17.12.2019 19:52
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Орешкин прокомментировал предложение об отмене НДФЛ для малоимущих граждан

Максим Орешкин считает, что отмена подоходного налога для малоимущих семей России положительно скажется на экономике страны

Министр экономического развития России Максим Орешкин считает, что отмена НДФЛ для малоимущих граждан положительно скажется на экономике страны. Так политик ответил на вопрос спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, поддерживает ли он освобождение малоимущих семей от подоходного налога.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан России от НДФЛ путем введения необлагаемого минимума. Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что эта тема является очень спорной, поэтому необходимо взвесить все плюсы и минусы при реализации данной инициативы, пишет РИА Новости.

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