Ученые разработали вирусную нановакцину для иммунотерапии рака

Исследователи из Университета Хельсинки обнаружили новую систему для генерации искусственно заключенного онколитического аденовируса для направления иммунного ответа против рака.

Противораковые вакцины, в настоящее время, считаются интересным подходом в области иммунотерапии рака. Доказано, что нацеливание ассоциированных с опухолью антигенов является эффективным. Однако идентификация этих антигенов остается сложной задачей.

Исследователи фармацевтического факультета Манлио Фускелло из исследовательской группы, возглавляемой профессором Винченцо Черулло, и доктор Флавия Фонтана из исследовательской группы, возглавляемой профессором Хелдером Сантосом и их коллегами, разработали новую противораковую вакцину ExtraCRAd, состоящую из онколитического аденовируса, завернутого в искусственную оболочку из раковой клеточной мембраны.

«ExtraCRAd - это универсальная и передовая технология лечения рака, являющаяся результатом синергетического эффекта между онколитическим вирусом и мембранами раковых клеток», - говорит профессор Сантос.

Профессор Черулло продолжает:

«В целом, ExtraCRAd может служить следующим поколением персонализированных противораковых вакцин с расширенными функциями по сравнению со стандартной онколитической вирусной терапией, представляющих альтернативный путь для иммунологической борьбы с раком».

Исследователи из Хельсинкского университета продемонстрировали, что ExtraCRAd проявляет повышенную инфекционность и онколитический эффект in vitro, а также на модели опухоли in vivo на животных. Они также показывают, что эта новая нановакцинная платформа контролирует рост агрессивной меланомы и опухолей легких как в профилактической, так и в терапевтической стратегии вакцинации, создавая высокоспецифичный противораковый иммунный ответ, пишет журнал NANO.

«Создание искусственных оболочек из мембраны раковых клеток - это новый и творческий подход, который наша лаборатория разработала совместно с лабораторией Сантоса. Это было бы невозможно с использованием опыта только одной лаборатории», - добавляет профессор Черулло.