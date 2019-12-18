Ученые разработали вирусную нановакцину для иммунотерапии рака
Исследователи из Университета Хельсинки обнаружили новую систему для генерации искусственно заключенного онколитического аденовируса для направления иммунного ответа против рака.
Противораковые вакцины, в настоящее время, считаются интересным подходом в области иммунотерапии рака. Доказано, что нацеливание ассоциированных с опухолью антигенов является эффективным. Однако идентификация этих антигенов остается сложной задачей.
Исследователи фармацевтического факультета Манлио Фускелло из исследовательской группы, возглавляемой профессором Винченцо Черулло, и доктор Флавия Фонтана из исследовательской группы, возглавляемой профессором Хелдером Сантосом и их коллегами, разработали новую противораковую вакцину ExtraCRAd, состоящую из онколитического аденовируса, завернутого в искусственную оболочку из раковой клеточной мембраны.
«ExtraCRAd - это универсальная и передовая технология лечения рака, являющаяся результатом синергетического эффекта между онколитическим вирусом и мембранами раковых клеток», - говорит профессор Сантос.
Профессор Черулло продолжает:
«В целом, ExtraCRAd может служить следующим поколением персонализированных противораковых вакцин с расширенными функциями по сравнению со стандартной онколитической вирусной терапией, представляющих альтернативный путь для иммунологической борьбы с раком».
Исследователи из Хельсинкского университета продемонстрировали, что ExtraCRAd проявляет повышенную инфекционность и онколитический эффект in vitro, а также на модели опухоли in vivo на животных. Они также показывают, что эта новая нановакцинная платформа контролирует рост агрессивной меланомы и опухолей легких как в профилактической, так и в терапевтической стратегии вакцинации, создавая высокоспецифичный противораковый иммунный ответ, пишет журнал NANO.
«Создание искусственных оболочек из мембраны раковых клеток - это новый и творческий подход, который наша лаборатория разработала совместно с лабораторией Сантоса. Это было бы невозможно с использованием опыта только одной лаборатории», - добавляет профессор Черулло.
«Этот проект еще раз подчеркивает важность междисциплинарного сотрудничества, взаимного доверия и, в конечном счете, важность рабочей среды. Мы оба расширили наши личные знания, выйдя за пределы наших зон комфорта», - отмечают исследователи Фускелло и Фонтана. «Мы настоятельно рекомендуем молодым ученым проявить любопытство и больше обсуждать их с коллегами. Следующая отличная идея уже не за горами».
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