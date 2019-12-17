Ученые восстанавливают «Лолу» после обнаружения ДНК в 5700-летней «жевательной резинке»

Ученые в Дании выделили весь человеческий геном из доисторического куска «жевательной резинки». Сделанная из березовой смолы, 5700-летняя камедь также содержала доказательства диеты и болезней. Находка показывает неолитическую жизнь в раннем возрасте.

Лола была неолитической женщиной, которая жила в Дании около 5700 лет назад, когда регион постепенно переходил от сбора охотников к сельскому хозяйству. У нее были голубые глаза, темные волосы и темная кожа, и она была тесно связана с кормильцами и фермерами из континентальной Европы. Диета Лолы включала в себя утку и фундук, и она, возможно, страдала от заболеваний десен и мононуклеоза.

Мы знаем это о Лоле, несмотря на тот факт, что ее останки полностью неизвестны археологам, и, поскольку этот период времени относится к доисторическим периодам, не существует никаких письменных записей о ее жизни и обществе, в котором она жила. Невероятно, но эти богатые подробности были получены из одного кусочка березовой смолы - разновидность древней жевательной резинки, получаемой при нагревании бересты.

Березовая смола, найденная на участке Силтхолм на юге Дании, настолько хорошо сохранилась, что в результате был получен целый человеческий геном. Ранее археологи доказывали, что из березовой смолы можно извлекать кусочки генетической информации, но ученым впервые удалось извлечь целый геном человека. Более того, исследователям во главе с Ханнесом Шредером из Копенгагенского университета также удалось извлечь нечеловеческую ДНК из липкого остатка, что свидетельствует о рационе Лолы и микроорганизмах, населявших ее рот, оставшихся во время жевания на березовой смоле.

Березовая смола использовалась людьми со среднего плейстоцена. Липкое черно-коричневое вещество в основном использовалось в качестве клея, но, вероятно, оно также использовалось и для других целей. Ранние люди, вероятно, жевали это вещество, чтобы восстановить его податливость до того, как взломать каменные орудия, но, возможно, они делали это просто для удовольствия. Смолу можно было использовать в лечебных целях, например, для облегчения зубной боли или других заболеваний, в качестве зубной щетки или для подавления голода.

Березовая смола была найдена загерметизированной в грязи, что способствовало ее замечательному сохранению. Тейс Дженсен, соавтор исследования из Копенгагенского университете, сказал, что гидрофобные свойства смолы также способствовали сохранению.

«ДНК из окружающей среды будет трудно проникнуть в субстрат», - объяснил Дженсен. «В целом, образцы березовой смолы сохраняются очень хорошо - даже в областях с очень кислыми почвами».

Дженсен был удивлен качеством полученной ДНК, но он был также поражен историей, встроенной в него. У Лолы, возраст которой невозможно определить, были голубые глаза, темные волосы и темная кожа. Удивительно, но ее происхождение было прослежено до материковой Европы, а не центральной Скандинавии.

«Черты Лолы были распространены среди людей западных охотников-собирателей, которые жили в Центральной Европе в то время и за ее пределами», - сказал Дженсен.

Как отмечают авторы в исследовании, темная кожа ранее была задокументирована в других европейских охотничьих собраниях, предполагая, что эта черта была широко распространена в мезолитической Европе и что адаптивное распространение светлой пигментации кожи в европейских популяциях произошло только позднее в доисторические времена.

Лола также страдала непереносимостью лактозы.

«Непереносимость лактозы согласуется с представлением о том, что стойкость лактазы у взрослых возникла в Европе лишь недавно, после введения молочного животноводства в эпоху неолита», - пишут авторы исследования. «Что поразительно, так это то, что Лола была охотником-собирателем, жившим в неолите».

В дополнение к геному человека, ученые смогли различить ДНК, принадлежащих растениям и животным, а именно фундук и утка. Эти продукты наводят на мысль о диете охотника-собирателя. Более того, археологи не нашли никаких доказательств одомашненных продуктов на участке Силтхолм, что стало неожиданностью, учитывая, что она относится к раннему неолиту и созданию сельского хозяйства. Таким образом, новое исследование говорит о переходе Дании от мезолита к неолиту.

Дженсен говорит, что генетические данные «также очень хорошо совпадают с находками с этого места», что говорит о том, что «население в значительной степени продолжало охотиться, собирать и ловить рыбу во время раннего неолита», объяснил он. Поэтому переход к сельскому хозяйству, вероятно, был «более« совместным»усилием между иммигрирующими фермерами и охотниками-собирателями, уже проживающими» в Дании.

Микробная ДНК, выделенная из березовой смолы, позволила исследователям реконструировать оральный микробиом Лолы. Хотя образец одного, результаты потенциально указывают на других людей неолита, живущих в сообществе Лолы. Подавляющее большинство идентифицированных микробов были безвредны, но исследователи определили Porphyromonas gingivalis , бактерию, связанную с заболеванием десен, бактериальную ДНК, связанную с пневмонией, и вирус Эпштейна-Барр, который вызывает мононуклеоз, также известный как моно или железистая лихорадка.

«Мы не знаем, повлияли ли эти микробы на нее каким-либо образом», - сказал Дженсен. «Большинство бактерий являются комменсальными видами, которые при определенных обстоятельствах могут стать патогенными. Но мы не знаем, была ли у нее пневмония или железистая лихорадка в тот день, когда она жевала березовую смолу».

Удивительно то , что ученые смогли получить все эти данные из одного куска древней жевательной резинки. И действительно, новое исследование убедительно свидетельствует о том, что археологи должны искать подобные артефакты. Ключи к нашему древнему прошлому и нашей биологии можно найти в самых неожиданных местах, пишет GIZMODO.