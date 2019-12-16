Диетолог Елена Соломатина рассказала, как бороться с жиром на животе

Елена Соломатина рассказала, чтобы добиться красивой и тонкой талии необходимо придерживаться сбалансированного и правильного питания, а также регулярно заниматься спортом

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как можно избавиться от лишних жировых отложений на животе. Она пояснила, что жир в этой области не является вредным, ведь он нужен организму человека для того, чтобы иметь силы выносить и родить здоровое потомство. Несмотря на его пользу, преимущественно женской части населения он доставляет дискомфорт и они усиленно пытаются от него избавиться.

По словам Соломатиной, жир в области живота скапливается из-за неправильного питания и малоподвижного образа жизни. Диетолог предупредила, если не менять свой режим дня и не следить за питанием, у человека могут развиться такие заболевания, как диабет, атеросклероз, гипертония, а также появиться одышка.

Врач рассказала, избавиться от жировых отложений в области живота поможет правильное и сбалансированное питание. По ее мнению, для этих целей лучше употреблять продукты, которые содержат большое количество клетчатки - цельнозерновой хлеб, свежие овощи и фрукты, салаты. Кроме того Соломатина посоветовала отказаться от жареной пищи и простых углеводов.

Чтобы добиться красивой и тонкой талии, диетолог рекомендует регулярно заниматься спортом (не менее 2-х раз в неделю). Помимо этого следует отказаться от использования гаджетов перед сном и наладить режим сна, пишет "Вечерняя Москва".