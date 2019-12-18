В ФСБ прокомментировали задержание японских рыболовецких судов

На борту японских шхун обнаружили 6 тонн неучтенного осьминога

В ФСБ России по Сахалинской области сообщили, что при проверке рыболовецких судов Японии было обнаружено свыше 6 тонн неучтенного осьминога. В ведомстве уточнили, японские суда были задержаны для установления всех обстоятельств дела, а также из-за ухудшения погодных условий.

Ранее российские пограничники задержали пять японских шхун, которые вели промысел около Курильской гряды, так как указанное в бортовых журналах количество добычи не соответствовало действительности, пишет РИА Новости.