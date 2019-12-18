Япония требует, чтобы Россия вернула задержанные рыболовные суда

Как сообщалось ранее, пограничниками РФ было задержано пять японских кораблей для досмотра.

Япония через дипломатические каналы стала требовать от России вернуть задержанные рыболовные суда, сообщает РИА Новости со ссылкой на Киодо. Как сообщалось ранее, пограничниками РФ было задержано пять японских кораблей для досмотра. По словам японских дипломатов, суда ловили краба в районе южнокурильского архипелага Хабомаи. Во время досмотра их стали подозревать в несоответствии данных в бортовом журнале и реального объема выловленного краба. В результате корабли были препровождены в Южно-Курильск.

От погранслужбы ФСБ никаких комментариев пока не поступало.