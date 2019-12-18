Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv из-за сериала "Супергерл"

Сайт http://lostfilm.tv был заблокирован из-за незаконного распространения сериала "Супергерл"

Роскомнадзор заблокировал сайт http://lostfilm.tv из-за поступившей от американской компании Warner Bros жалобы. Такие меры были приняты в связи с незаконным распространением сериала "Супергерл". Уточняется, что по решению суда доступ к сайту был ограничен на постоянной основе.

Отмечается, ведомство заблокировало и ряд других сайтов, таких как http://hdkinozor.ru, http://tractor.in, http://retre.org, http://turboserial.net, пишет РИА Новости.