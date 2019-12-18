В Ростехнадзоре отметили, что железнодорожная часть Крымского моста соответствует всем технологическим требованиям и проектной документации

В Ростехнадзоре сообщили, что строительство железнодорожной части Крымского моста полностью завершено. В ведомстве отметили, объект достроен и соответствует всем технологическим требованиям и проектной документации.

В свою очередь Росавтодор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив.

Согласно графику, первый пассажирский поезд по новой железной дороге отправится 23 декабря 2019 года, пишет ТАСС.