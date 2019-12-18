Украина подписала с Румынией соглашение о реверсе газа

Украина и Румыния разблокировали трансбалканский газовый коридор

Украина и Румыния смогли договориться о реверсных поставках природного газа. Отмечается, что соглашение между "Оператором ГТС Украины" и румынской компанией Transgaz было подписано в соответствии с европейскими правилами и начнет действовать с 1 января 2020 года. По данным украинской газовой компании это соглашение позволит транспортировать голубое топливо в реверсном режиме по новому маршруту - из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию на Украину и далее в направлении Молдавии. Об этом 18 декабря сообщила украинская газовая компания.

Ранее стороны не могли заключить такого соглашения из-за подписанного в 2009 году контракта между компаниями "Нафтогаз" и "Газпром", пишет ТАСС.