Песков прокомментировал возможное введение санкций США против "Северного потока - 2"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что американские санкции никак не смогут помешать завершению строительства "Северного потока - 2"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что санкции США в отношении проекта "Северный поток - 2" нарушают международное право и такие меры не нравятся ни России, ни Европе, в том числе Германии и Франции. Он добавил, действия американской стороны являются примером недобросовестной конкуренции. Песков пояснил, таким образом Америка хочет навязать европейским странам свой более дорогой газ.

17 декабря сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год, который предполагает введение санкций в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Отмечается, что теперь этот документ должен подписать американский президент Дональд Трамп.

Также Песков выразил уверенность, что действия США не смогут помешать завершению строительства и введению в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", пишет РИА Новости.