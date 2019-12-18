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Суд Швейцарии обязал Россию заплатить Украине за Крым

18.12.2019 14:51
Комментарии: 1
Суд Швейцарии обязал Россию заплатить Украине за Крым

Верховный Суд Швейцарии принял сторону «Укрнафты» в вопросе об активах в Крыму украинской компании и обязал Россию выплатить компенсацию Украине в размере около $44 млн плюс судебные издержки

Верховный суд Швейцарии оставил в силе арбитражное решение, согласно которому Российская Федерация должна выплатить «Укрнафте» около $44 млн в качестве компенсации за утрату имущества в Крыму. Уточняется, что соответствующий вердикт был вынесен 12 декабря. Об этом украинская компания сообщила на своем сайте.

После присоединения полуострова к РФ «Укрнафта» лишилась 16 автозаправочных станций в Крыму. Украинская компания подала иск в Международный арбитражный суд, который принял сторону «Укрнафты» и обязал Москву выплатить в пользу компании порядка $44 млн. В мае российская сторона обжаловала это решение.

Отмечается, что суд обязал Российскую Федерацию выплатить украинской компании около $159 тыс. судебных издержек. Помимо этого Москва должна выплатить проценты на $5,5 млн и арбитражные расходы в размере $3,5 млн, пишет РИА Новости.

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15:17 0 0
А. М. М.:

Суды и пересуды… Решение – что надо… ГНИЛОЕ ОБЩЕСТВО... Копаться в "ЗАКОННОСТЯХ" - пачкаться... Недаром наши депутаты стараются узаконить ВСЕ... видимо, пример заразителен - по закону присудить ВСЕ, что угодно...Как же! - "евростандарт" !!!... "общечеловеческих ценностей", куда нас привели "уважаемые" главари!

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