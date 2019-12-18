Украинцам запретили въезжать в Россию по внутреннему паспорту

С 1 марта 2020 года украинские граждане смогут ездить в Россию только по загранпаспорту

18 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем официальном Telegram-канале сообщил, что украинцам запретили выезжать в Российскую Федерацию по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении. Соответствующий закон вступит в силу с 1 марта 2020 года. Таким образом украинские граждане смогут въехать на территорию российского государства только по загранпаспортам.

Гончарук отметил, что правительство Украины ввело это ограничение только для людей, въезжающих в Россию, а украинцы, которые возвращаются в страну с территории соседнего государства, смогут вернуться на родину по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.

Премьер-министр добавил, время прохождения пограничного контроля заметно сократится, так как при проверке сведений информация с загранпаспортов будет считываться специальными приборами, пишет ТАСС.