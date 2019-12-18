В ЛНР заявили, что Киев нарушает договоренности «нормандского» саммита

Это может привести к срыву договоренностей, одна из которых связана с освобождением людей, которые удерживаются из-за донбасского конфликта.

Заявления киевских властей вступают в противоречие с решениями «нормандской четверки», что может привести к срыву договоренностей, одна из которых связана с освобождением людей, которые удерживаются из-за донбасского конфликта. Как передает РИА Новости, такое мнение высказала руководитель рабочей группы по обмену пленными в ЛНР Ольга Кобцева.

Она пояснила, что речь идет о высказывании украинского главы Владимира Зеленского, заявившего 10 декабря о поэтапном освобождении ополченцев, «что не имеет ничего общего с коммюнике». Также, как рассказала Кобцева, глава МИД Украины Вадим Пристайко также несколько раз высказывался о решениях «нормандской встречи», которые не имеют ничего общего с действительностью.