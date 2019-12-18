Депутаты Госдумы приняли закон о переселении из аварийного жилья

У органов власти будет право определять основания, а также порядок и критерии, по которым дома будут признаваться аварийными.

Депутат ГД приняли закон, в котором речь идет о совершенствовании механизмов переселения граждан из аварийного жилья. Как передает РИА Новости, ранее законопроект соответствующего содержания разработали в Минстрое. Уточняется, что поправки будут внесены в Жилищный кодекс, а также закон о фонде ЖКХ. Суть закона в том, что у органов власти будет право определять основания, а также порядок и критерии, по которым дома будут признаваться аварийными. Также регионы будут устанавливать дополнительные меры поддержки при переселении из аварийного жилья, если оно является единственным.