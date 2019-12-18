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Владимир Зеленский предлагает лишить Севастополь «специального статуса»

18.12.2019 07:17
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Владимир Зеленский предлагает лишить Севастополь «специального статуса»

Соответствующая информация содержится в законопроекте 2598, внесенном президентом Украины в Раду.

Глава Украины Владимир Зеленский выступил с предложением – убрать из конституции упоминание Севастополя как города со «специальным статусом». Как передает РИА Новости, соответствующая информация содержится в законопроекте 2598, внесенном Зеленским в Раду. В документе этот статус упоминается только в отношении Киева.

Подобная инициатива понравилась не всем. Так, депутат Нестор Шуфрич заявил, что не будет голосовать за данный законопроект, который, по его словам, говорит о том, что «власть уже не надеется увидеть Севастополь украинским».

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