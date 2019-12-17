Американская змеешейка или змея птица

Змеешейка, или змеиная птица (лат. Anhinga), принадлежит к единственному современному роду птиц в семействе змеешейковые.

Существует 4 вида этих птиц. Столь необычное название пернатые получили из-за своей длинной и тонкой шеи, которая во время плавания выглядит подобно змее, когда остальная часть туловища находится под водой.

Американские змеешейки (лат. Anhinga anhinga) обитают в Северной, Центральной и Южной Америке, а также на Кубе.

Тело этой птицы напоминает тело баклана, а голова и шея похожи на цаплю. Длина тела анхинги в среднем составляет 80-85 см, а размах крыльев –117 см. У змеешейки маленькая голова, которая выглядит продолжением длинной змеевидной шеи.

При охоте на рыбу анхинга медленно плавает под поверхностью воды, а ее шея в этот момент изогнута, почти как у кобры и высится над водной гладью.

Когда неосторожная рыбка проплывает рядом, птица делает резкое движение головой, пронзая свою добычу длинным и острым клювом, а потом быстро всплывает. Далее змеешейка подбрасывает рыбу вверх, открывает широко клюв и ловит ее в воздухе, заглатывая целиком.

После удачного улова змеиная птица сушит намокшие перья.

Самец индийской змеешейки. Фото: wikipedia

Перья у анхинги очень быстро намокают при контакте с водой, подобная особенность позволяет птице лучше нырять.

Змеешейка отличный пловец, за минуту она может преодолеть расстояние в 50 метров.

В основной рацион птицы входит не только рыба, но и водные беспозвоночные, а также насекомые.

Американская змеешейка. Фото: wikipedia