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Тимошенко грозит Украине "африканским голодом"

17.12.2019 21:43
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Тимошенко грозит Украине "африканским голодом"

Отмена моратория на продажу сельскохозяйственных земель грозит Украине голодом.

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко высказала свое мнение о законе, разрешающем продавать украинские земли сельхозназначения. По ее словам, если власти Украины пойдут по этому пути, страну ждет "африканский голод". Тимошенко ссылается на опыт Мадагаскара, который продал свои сельскохозяйственные земли транснациональным корпорациям. После этого, по словам Тимошенко, в государстве начался голод.

Еще одним аргументом депутата Верховной рады является прекращение в стране выпуска экологически чистой продукции. Ведь покупка земель под силу только крупным предприятиям, которые будут использовать химикаты для производства продукции, тогда как украинские фермеры и малые хозяйства производят экологически чистую продукцию.

Депутаты Верховной рады Украины ранее приняла в первом чтении проект закона, согласно которому начиная с 1 октября 2020 года разрешается продажа сельскохозяйственных земель Украины, в том числе и иностранными гражданами. Тем не менее, как заявил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко, если в качестве покупателей будут выступать россияне, то приобретенные ими земли будут конфискованы в пользу государства, пишет РБК.

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