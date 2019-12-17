В Раде подсчитали ущерб от поступающего по реверсу газа

Андрей Деркач заявил, что Украина за пять лет переплатила около $1,5 млрд за "европейский" газ

Украина за пять лет переплатила порядка $1,5 млрд за природное голубое топливо, которое поступает в страну по реверсным схемам из Европы. Об этом на пресс-конференции сообщил депутат Верховной рады Андрей Деркач. По его мнению, организаторы подобной схемы и, возможно, чиновники "Нафтогаза" присвоили себе большую часть такой переплаты. Депутат пояснил, украинская газовая компания утверждает, будто закупает сырье из Европы, но на самом деле речь идет о российском газе. Он рассказал, что голубое топливо пересекает западную границу страны, как правило со Словакией, и возвращается обратно на Украину как "европейский" газ, пишет ТАСС.